Taggia: all'interno della stazione ferroviaria la 'Casa di Comunità', ecco il progetto previsto da Asl 1

Asl 1 Imperiese sta lavorando ad una serie di interventi di allestimento o ristrutturazione per predisporre in futuro di locali idonei ai servizi per i pazienti.

Tra questi, nel Distretto sanremese, uno riguarda la ristrutturazione di alcuni spazi all'interno ella nuova stazione ferroviaria di Arma di Taggia, per la realizzazione di una ‘Casa di Comunità’. L’intervento riguarda la realizzazione di una nuova struttura territoriale e che riguarda la ristrutturazione parziale del secondo e ultimo piano del fabbricato.

Al suo interno è previsto un centro unificato per prenotazioni e accettazione, con spazio di back office e locali di lavoro per il personale amministrativo. Un C.U.P.A. dedicato specificamente alle attività di prelievi, comunicante con il medesimo back office del C.U.P.A. generale. Sono previste tre aree di attesa, tra le quali una sala di attesa dedicata ad ala ambulatoriale generale sul lato ovest, un’altra su quello est e una post-prelievo comunicante direttamente con i box prelievi.

Previsti anche 11 ambulatori, di cui: 2 destinati ad eventuali attività di chirurgia ambulatoriale e dentistica-odontoiatrica, uno per medico di guardia h24, comunicante direttamente con atrio di ingresso. Sono nel progetto anche diversi depositi, locali di lavoro infermieri e coordinamento infermieristico e dpogliatoi e locali dedicati al personale in servizio presso la struttura, con annessi servizi igienici.