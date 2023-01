La mareggiata colpisce Camporosso e Vallecrosia: danni e disagi sul lungomare (Foto e video)

La mareggiata che ha colpito ieri la provincia di Imperia, non ha risparmiato, durante la notte, Camporosso e Vallecrosia. Entrambe le città hanno infatti subito danni e disagi.

Il lungomare di Camporosso mare è stato invaso dai detriti. Le onde hanno infatti raggiunto, gli stabilimenti, il marciapiede, la ciclabile e la strada fino ai parcheggi. Il primo cittadino della città di Camporosso ha così allertato, intorno alle 7, i tecnici che, insieme a quattro operatori ecologici, sono intervenuti per ripristinare la zona colpita. “C’è stata una violenta mareggiata. L’onda più invasiva è stata registrata intorno alle 2.30 di questa mattina e ha portato detriti, sabbia e sassi, sulla passeggiata” - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “Questa mattina ci siamo trovati la passeggiata invasa, quasi pienamente, da questo materiale con una raccolta di quasi 15 centimetri. Stamattina in maniera repentina siamo intervenuti con operai del Comune e volontari della ditta Tecnoservice e abbiamo ripristinato il tutto. Ci sono ancora dei dettagli da fare, come verificare se è otturata la rete fognaria e delle acque bianche ma grazie al lavoro massiccio del nostro personale siamo riusciti in breve tempo a ripristinare la passeggiata, sia dal punto di vista pedonale che veicolare”.

Strada chiusa a causa della mareggiata, invece, sul lungomare a Vallecrosia, nel tratto tra via I Maggio e il confine di Camporosso. Le onde hanno invaso la carreggiata portando pietre, sabbia e fango. Detriti sulla strada sono presenti anche nel tratto tra lo stabilimento Oasi e il ristorante-pizzeria il Tridente. Le onde però sono giunte anche sul marciapiede e sulla ciclabile nel tratto tra il ristorante-pizzeria Le Vele e Rattaconigli. Ingenti danni li ha subiti pure l’associazione Marinai di Vallecrosia. Il mare è, infatti, giunto fino alla struttura devastandone l’interno. “Stiamo valutando l’entità dei danni“ - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Nel pomeriggio la ditta incaricata inizierà a sgombrare il materiale lapideo e tra oggi pomeriggio e domani a mezzogiorno l’impresa delle pulizie farà il lavaggio per rendere tutto funzionale“.