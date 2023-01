Rinnovati gli organi dirigenti della Confcommercio provinciale: Enrico Lupi rieletto Presidente per acclamazione

L’Assemblea elettiva provinciale della Confcommercio della provincia di Imperia si è riunita per il rinnovo degli organi dirigenti. Erano presenti 134 voti validi su 173 aventi diritto. Per acclamazione è stato riconfermato il presidente uscente Enrico Lupi. Sono stati inoltre eletti i componenti della Giunta e del Consiglio provinciale e i Probiviri.

Sottolinea il presidente Enrico Lupi: “Come ho evidenziato in Assemblea, è necessario potenziare il sistema Confcommercio. Un potenziamento che, peraltro, abbiamo già avviato con la ricostituzione di 25 sindacati di categoria nel 2022, con numeri importanti. Credo che, attraverso la specializzazione e personalizzazione dei servizi in ogni settore merceologico, possiamo dare risposte importanti ai nostri soci. Per fare questo serve una struttura con persone specializzate e motivate. I settori da noi rappresentati (commercio, turismo, servizi) sono le colonne portanti dell’economia della Provincia di Imperia fortemente caratterizzata dal Terziario e costituita al 95% dalle piccole e medie imprese. Sentiamo quindi la grande responsabilità di essere componenti strategiche dello sviluppo della nostra economia col massimo impegno di apporto innovativo e costruttivo.

Conclude Enrico Lupi: “Il mio impegno sarà quello di rilanciare il sistema Confcommercio in sintonia e colleganza con le Federazioni nazionali. Dobbiamo fare squadra nel modo più ampio possibile. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali in provincia, inoltre, nostra cura sarà quella di riempire di contenuti i dibattiti, impegnandoci, in base alle disponibilità, anche in prima persona al ruolo di amministratori”.

Nella Giunta provinciale di Confcommercio sono stati eletti Massimo Giuffra, Andrea Di Baldassare, Marco Gorlero, Paolo Saglietto, Dario Trucchi, Jean Pierre Novembre, Davide Sattanino e Paolo Lavista. Nel Consiglio provinciale della Confcommercio sono stati eletti Luigi Giuliani (Assipan), Giuseppe Franco (Fimaa), Enrico Calvi (Fipe), Giovanni Ostanel (Auto moto ricambi), Roberto Ranise (Oleari), Elisabetta Valente (Fida), Paolo Michelis (Fnaarc), Silvio Bregliano (Federfiori), Fabio Viale (Fipe Sib) e Riccardo Caratto (Orafi).

Sono stati eletti Revisori Giancarlo Lupi, Alessio Marziano e Giuseppe Panebianco. Supplenti Marco Greco e Fabrizio Frescura. Sono stati eletti Probiviri Giuliano Terragno, Sergio Lanteri e Gianfranco Maccario. Supplenti Silvano Spada e Roberto Oliva.