Eco plastic, a Ventimiglia arriva un compattatore per le bottiglie di plastica (Foto)

È stato posizionato ieri a Ventimiglia il nuovo compattatore per le bottiglie di plastica recanti il simbolo Pet. Appena entrerà in funzione i cittadini potranno inserire le bottiglie di plastica e in cambio riceveranno dei premi.

Il raccoglitore di bottiglie di plastica era stato acquistato dall’Amministrazione Scullino, che si era aggiudicata un piccolo finanziamento Pnrr dal Ministero dello sviluppo economico, circa un anno fa e finalmente è arrivato nella città di confine. Nei prossimi giorni il contenitore ‘mangia plastica’, che costa circa 30.000 euro, entrerà in funzione.

Un progetto, che nonostante la mancanza di un’amministrazione, non è stato abbandonato. L’ufficio igiene ambientale ha infatti portato avanti il ‘vecchio’ proponimento.