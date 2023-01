Sanità, Riolfo (Lega): “Bene il Ppi di Bordighera aperto h24 finché non tornerà il Pronto Soccorso"

"Bene che la Regione abbia deciso di mantenere h 24 l’operatività del Punto di Primo intervento dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera che presto verrà trasformato in pronto soccorso. Spero che al più presto venga firmato l’accordo con il gestore privato della struttura che, tengo a precisare, resterà però pubblica. Il ponente ligure vive un momento di criticità sanitaria che richiede di intervenire subito e in maniera efficace per poter migliorare la situazione sul territorio".

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega