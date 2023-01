Sanremo: sabato scorso a Villa Nobel la festa del primo anno di attività per la 'Casa Grande di Giz'

A Villa Nobel di Sanremo, la ‘Casa Grande di Giz’ ha festeggiato, sabato scorso il suo primo anno di attività. L’associazione di volontariato, che si occupa di ritardi cognitivi della prima infanzia, ha iniziato la sua attività in via Flora 6 ad Arma di Taggia nel gennaio 2022.

Il Presidente Giacomo Casagrande ha presentato sabato il percorso dell'associazione in questo primo anno, spiegando come da due bimbi iniziali si sia arrivati, oggi, a contare circa 60 bambini in terapia. La struttura si basa oggi sul supporto del Dottor Giuseppe Trucchi (Neuoropsichiatra infantile) che cura il Centro di ascolto, gratuito, a cui si rivolgono circa 2/3 bimbi alla settimana, La Dottoressa Giorgia Sirolli, si occupa di Neuropsicomotricità, la Dottoressa Giada Viglietti di Logopedia, e la Dottoressa Lisa Manuello, di Psicologia.

Dopo la presentazione, il Senatore Gianni Berrino ha sottolineato l'importanza del volontariato, soprattutto per supportare quelle realtà che il servizio pubblico non riesce a soddisfare. A seguire, la Dottoressa Sirolli ha presentato il programma che l'associazione andrà a svolgere, in funzione anche di un ulteriore spazio che sarà disponibile a breve, e che consentirà di offrire, al mattino, un ulteriore servizio di ‘Spazio Bebé’ con orientamento ‘montessorianoì e, al pomeriggio, permetterà di incrementare le terapie di gruppo ed i laboratori.

La sala, che ha raccolto circa 120 amici della ‘Casa Grande di Giz’, ha potuto apprezzare le prelibatezze di Valter Gaiaudi con Gian Maria Leto splendido padrone di casa. Al termine della serata, il Presidente, fatti i ringraziamenti di rito, a tutti gli amici che hanno partecipato alla cena di raccolta fondi, ha sollecitato la destinazione del 5 per mille ed il tesseramento annuale, all'associazione.