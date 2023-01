Imperia: nel fine settimana primo appuntamento allo 'spazio Vuoto' con la rassegna 'Venghino Siori'

Primo appuntamento della stagione teatrale “Venghino Siori”, venerdì e sabato prossimi alle 21.15 e domenica alle 17, allo Spazio Vuoto in via Bonfante 37 ad Imperia, con lo spettacolo “La Casa di Bernarda Alba” di Federico Garcia Lorca.

Al centro la tirannia e la repressione che Bernarda esercita sulle cinque figlie in concomitanza con la morte del marito, imponendo loro otto anni di lutto. L'apparizione di Pepe il Romano, pronto a sposare la maggiore Angustias, in quanto figlia del primo marito e l'unica in grado di portare una ricca dote, innescherà il conflitto. Il vuoto lasciato dall'uomo nella casa e che Bernarda eroicamente tenta di occupare sembra rivelarsi un baratro. L'allestimento de Lo Spazio Vuoto va oltre la violenza e la tragedia del quotidiano per fare di questo testo una bandiera per le donne contro il potere maschile della società patriarcale.

L'opera teatrale fu scritta nel 1936 pochi mesi prima dell'uccisione di Federico Garcia Lorca da parte dei falangisti seguaci di Francisco Franco. Un momento storico senza possibilità alcuna di immaginare un futuro migliore, un momento di eterno presente soffocante e repressivo. Questa impossibilità di credere nel futuro e la presenza di un destino ineluttabile sono spunto per la nostra regia per farne emergere la stessa forza e potenza della tragedia greca.

Gli interpreti in scena sono Livia Carli, Elena Orsini, Lucia Barbera, Benedetta Calcagno, Olga Gironi, Anna Alberti, Francesca Carli, Iole Dibernardo, Alessia Gazzano, Cinzia Cuppone, Roberta Federico. La regia è di Livia Carli, le scenografie di Carlo Senesi, Stefano Castelli è l'aiuto scenografie, Roberta Federico è l'aiuto costumi, a Gianni Oliveri l'incarico di tecnico audio luci, Federica Siri è direttore di scena. Lo spettacolo è una produzione de Lo Spazio Vuoto.