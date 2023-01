Camporosso, danneggia pianta natalizia in piazza Garibaldi: sanzionato il responsabile (Foto)

È stato individuato il responsabile del danneggiamento di una pianta natalizia in piazza Garibaldi a Camporosso. Si tratta di un ragazzo del paese.

Lo scorso 2 gennaio, la polizia locale di Camporosso è, infatti, venuta a conoscenza del danneggiamento di una piccola pianta ornamentale in vaso, addobbata per l’occasione in spirito natalizio in piazza Garibaldi. Le foto della pianta deturpata sono state pubblicate su Facebook e commentate con sgomento da parte di alcuni cittadini. La polizia locale di Camporosso, grazie alla presenza del sistema di videosorveglianza, ha potuto accertare la dinamica esatta del gesto, avvenuto nella notte del 2 gennaio, ed attivarsi per rintracciare il responsabile, un ragazzo di giovane età.

A seguito della rapida attività di indagine gli agenti sono stati in grado di individuare l’abitazione dell’uomo ma, poco dopo, il responsabile del gesto, un giovane ragazzo di Camporosso, si è presentato spontaneamente presso il comando di polizia locale per riferire di essersi pentito per l’atto compiuto e per scusarsi con l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza e, con particolare riguardo, a chi si dedica ad abbellire il comune senza nulla pretendere. Il ragazzo, dopo essere stato redarguito, è stato doverosamente sanzionato.

"Sono molto dispiaciuto per l’accaduto in quanto, seppur di tenue entità, ha un importante impatto sul senso civico e sul rispetto della cosa comune. Il ragazzo ha capito il valore del brutto gesto compiuto e spero vivamente che questo evento rimanga, quale esempio, nella coscienza di altri" - commenta il vice comandante Luca Cerrano - “Camporosso è una piccola città che anno dopo anno migliora, ma sono gli stessi cittadini di Camporosso a dover proteggere, garantire e migliorare il paese e per il paese. La polizia locale di Camporosso ha spesso l’ingrato compito di reprimere comportamenti illeciti ma non per questo deve essere vista come un qualcosa da evitare. Noi siamo a disposizione dei cittadini, disponibili ad ascoltare, fornire informazioni e, per quanto possibile, risolvere i problemi o i malesseri manifestati, ma siamo anche tutori delle leggi statali e locali. Educhiamo i nostri figli al rispetto delle cose di tutti, tra cui anche la 'divisa’”.