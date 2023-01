Eccellenze nella classe prima Geometri-CAT del Fermi ai giochi Matematici della Bocconi

Nell’ambito dei ‘Giochi di Autunno 2022’, giochi matematici promossi dall’Università Bocconi di Milano, quest’anno gli studenti della classe 1G del corso Geometri CAT del Fermi hanno fatto un exploit: 3 studenti della stessa classe 1G si sono classificati ai primi 3 posti della categoria C2 riservata alle classi prime di tutte le classi dell’Istituto.

"Il progetto - spiegano dalla scuola -, curato dalla Prof.ssa Amelio Anastasia, insegnante di matematica all’Istituto Montale, ha visto la partecipazione delle classi dalla prima alla quinta di tutto l’Istituto Fermi-Polo-Montale: per il Fermi gli indirizzi Geometri-CAT, Ragioneria-AFM, Turismo; per il Polo gli indirizzi Servizi Commerciali e Socio Sanitari e per il Montale gli indirizzi Ragioneria RIM e Liceo Opzione Scienze Applicate.

Gli studenti hanno svolto, in completa autonomia e senza l’aiuto degli insegnanti, le prove di matematica proposte dall’Università Bocconi di Milano, poi gli elaborati svolti dagli studenti sono stati poi inviati via posta direttamente alla Commissione Giudicatrice dei ‘Giochi d’Autunno 2002’ per la correzione e l’attribuzione dei punteggi. Il 13 gennaio scorso l'Università Bocconi ha comunicato ufficialmente i nominativi dei primi tre classificati per le 3 categorie di tutto l’Istituto Fermi Polo Montale, ed è risultato che per la categoria C2 i primi tre studenti classificati appartengono alla stessa classe!

Si tratta di Caporali Federico, Mirandola Niccolò e Vinciguerra Leonardo, tutti e tre della stessa classe, la 1G del corso Geometri CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) del Fermi Ventimiglia.

Il corso Geometri-CAT conferma la sua solida base nella formazione scientifica e costituisce la migliore formazione per i futuri tecnici dell’edilizia, dell’ambiente e della sicurezza. Complimenti vivissimi a questi bravi studenti che iniziano sotto i migliori auspici il loro iter scolastico alle superiori ed a tutti i partecipanti alunni e professori di tutte le altre classi che si sono impegnati al massimo per fare il meglio! Anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto, la Dott.ssa Antonella Costanza, che sostiene e agevola le iniziative scolastiche tese a premiare le eccellenze, si congratula con tutti gli studenti che hanno profuso il loro impegno in questa attività.

Per saperne di più sul corso Geometri-CAT ci sarà la SCUOLA APERTA, martedì 17 gennaio 2023, dalle 16.30 alle 18: professori e studenti vi accoglieranno e vi faranno provare strumenti e software utilizzati durante i laboratori!".

Per iscriversi al corso Geometri CAT, il codice ministeriale da indicare nella scheda di iscrizione è: IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO.