CGIL provinciale a congresso: Calà “Imperia è il Sud del Nord”, Scajola “Un’esagerazione, incontriamoci per costruire” (foto e video)

Giornata cruciale per la CGIL provinciale chiamata oggi al rinnovo delle cariche provinciali. L’appuntamento era fissato per le 9 di questa mattina al teatro della Federazione Operaia di Sanremo nel quale si sono dati appuntamento i vertici provinciali, regionali e nazionali del sindacato oltre al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e al presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola.

Tanti i temi sul tavolo per una provincia spesso alle prese con difficoltà economiche e lavorative in un contesto nazionale e internazionale non certo semplice. Non fa giri di parole Maurizio Calà, segretario regionale CGIL, che ai nostri microfoni ha definito la provincia di Imperia “il Sud del Nord”, definizione che non è piaciuta al presidente provinciale Claudio Scajola definendola “un’esagerazione” e invitando a “incontrarsi per costruire”.

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha invece ricordato le tante battaglie della locale CGIL per i lavoratori di Casa Serena e del Casinò, argomenti che hanno tenuto banco per settimane.

Le interviste

ùAl termine della giornata Fellegara Fulvio è stato riconfermato Segretario Generale all'unanimità. Il Congresso ha visto la partecipazione di 80 delegati e tantissimi ospiti oltre alle presenze del Segretario Regionale Cgil Maurizio Calà e del Responsabile Nazionale Nicola Marongiu