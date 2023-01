Sanremo: ingresso di Maurizio Zoccarato come 50° socio del Rotary Club Sanremo Hanbury (Foto)

Si sono dati appuntamento nel dicembre scorso i soci del Rotary Club Sanremo per la consueta annuale cena di Natale. La sala degli affreschi era gremita da un numero sociale sufficiente per una bellissima serata all’insegna dell’amicizia rotariana.

Dopo l’aperitivo servito ai piani superiori della Villa, il tocco della campana dava inizio alla serata nel salone principale. ll Presidente Giovanni Agosta ha salutato le autorità rotariane e gli ospiti dei soci, passando poi all’onore alle bandiere.

Il Presidente ha formulato quindi il suo personale intervento per le festività: “Come appartenenti alla grande famiglia rotariana questo è il periodo in cui è opportuno interrogarsi sul ruolo del Rotary all’interno del territorio di appartenenza e su quello che appare il metodo migliore per portare un contributo il più ampio possibile a chi è stato meno fortunato di noi. E’ avviso di tutti che tale contributo non può limitarsi ad una semplice raccolta fondi da destinare a pure importanti azioni di servizio ma occorre che sia ampliato con una costante attenzione verso le fasce più deboli indifese e sole. E questo può venire anche e soprattutto mettendo a disposizione di queste persone le nostre conoscenze professionali, la nostra comprensione e soprattutto il nostro tempo. È la disponibilità verso gli altri che connota il Natale ed è la disponibilità disinteressata e senza alcun profitto che va a caratterizzare l’interazione rotariana. Ai service a livello internazionale come la polio plus, a quelli distrettuali e a quelli dell’annata di ogni singolo club, è necessario affiancare un’azione individuale che postuli una visione meno egoista e meno egoistica della vita, una visione di apertura quotidiana ai problemi di chi soffre, di chi è malato di chi è solo. La condivisione, l’amicizia, il semplice sorriso sono regali preziosi che devono caratterizzare la vita di ogni rotariano ma che proprio nel periodo natalizio devono emergere con maggiore forza e determinazione. Se è vero che il Natale trova la sua genesi in un culto molto antico legato ai ritmi del sole della luna al solstizio d’inverno e dal culto del “sol Invictus“ allora il Natale deve essere un momento dispensatore di luce, e quindi il Natale nella visione di ognuno e soprattutto di noi rotariani deve essere un momento in cui la luce illumina i nostri pensieri, le nostre azioni e di conseguenza si riflette su coloro che ci stanno intorno. E quindi il farsi portatore di speranza di amicizia, di calore umano che rappresenta l’intima essenza della festa natalizia e che deve ispirare ciascuno di noi in una costante azione di miglioramento delle condizioni di vita di chi ci sta intorno. Ecco che assumere questa consapevolezza ed attuare praticamente questi principi rappresenta il vero spirito del Natale consente a ciascuno di noi di condividere un momento speciale che sicuramente non potrà che farci più ricchi e felici, e con l’auspicio che ciascuno di noi acquisisca questa consapevolezza che personalmente ed a nome di tutto il club che rappresento auguro a voi e ai vostri cari un buon Natale e un felice anno nuovo colmo di serenità”.

La serata è proseguita con l’ingresso nel Club del 50mo socio, Maurizio Zoccarato, imprenditore e laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova. E’ stato proposto dai soci del Club Sergio Maiga e Massimo Rossano.