Imperia: domenica prossima la seconda edizione del raduno cicloturistico 'Insieme sul Faudo'

Si svolgerà domenica prossima la seconda edizione della raduno cicloturistico ‘Insieme sul Faudo’ rinviata a causa del maltempo di domenica scorsa.

La manifestazione organizzata dalla associazione sportiva Blu di Mare-Circolo Parasio è aperta a tutti i ciclisti, in quanto si tratta di una escursione libera in autogestione. La partecipazione e' gratuita mentre la partenza sarà alle 9 dalla ex stazione di San Lorenzo presso la ciclabile.

Il percorso si snoderà per strade secondarie sterrate fino ad arrivare sul Faudo al Casone dei Partigiani dove l'associazione offrirà il rinfresco. La manifestazione sarà valida anche come campionato regionale Csain cicloturismo offroad e sarà premiata la società con il maggior numero di atleti presenti con il titolo di campione regionale inoltre verranno sempre premiate tutte le società Csain presente alla manifestazione.

La manifestazione è stata ideata per raccogliere fondi tramite libera offerta, possibile anche in loco o con i vari mezzi online, per la manutenzione dei sentieri del Faudo. La Blu di Mare-Circolo Parasio opera da anni con i suoi volontari per il mantenimento dei sentieri e tramite raccolte di fondi sia di privati che di attività commerciali e ricettive siamo riusciti l'anno scorso a mettere delle bacheche che indicano i sentieri che si possono percorrere in bici: “Quest'anno vorremmo fare la cartellonistica anche per gli escursionisti a piedi in modo da avere un quadro completo di tutta la rete sentieristica presente. Questa settimana abbiamo rinnovato con il comune di Dolcedo (che è proprietario di quasi tutto il bosco) l'autorizzazione a operare con i nostri volontari a prestare i nostri servizi gratuitamente. Ci auguriamo che anche le autorità preposte prendano in considerazione l'idea di darci una mano con lo sviluppo sia della cartellonistica che a coprire i costi vivi (miscela,filo,lame di motoseghe eccetera) che attualmente e' totalmente supportata da chi ha veramente a cuore questo magnifico angolo di paradiso”.