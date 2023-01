Imperia: incontro tra il Viceministro Rixi e il Prefetto Romeo, su Ventimiglia "Soluzioni nell'interesse dei cittadini"

Il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili On.le Edoardo Rixi, nel pomeriggio odierno, si è recato in Prefettura per un cordiale saluto al neo Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, con il quale già in passato ha avuto diverse occasioni di collaborazione istituzionale, durante la permanenza a Genova del Prefetto nelle funzioni Vicarie della Prefettura del Capoluogo di Regione.

L' incontro, come ha evidenziato il Viceministro "...vuole essere un significativo segnale di particolare attenzione alle istituzioni imperiesi e al territorio della provincia" dove, peraltro, il parlamentare ligure è stato eletto alle recenti consultazioni per il rinnovo del Parlamento italiano.

Nel corso della visita in Prefettura, il Viceministro Rixi ha sottolineato l'importanza che rivestono le sinergie istituzionali tra territori e Governo “...anche al fine di realizzare da parte degli Organi Centrali, interventi mirati e aderenti alle esigenze dei cittadini e per lo sviluppo delle realtà locali e dei loro settori produttivi e del sistema viario”.

In tale direzione l'On.le Rixi si è soffermato sulle tematiche di maggiore evidenza che interessano la provincia di Imperia e sulla necessità che essa - caratterizzata da straordinarie potenzialità attrattive per il turismo - venga inserita nel quadro del potenziamento delle misure infrastrutturali nell’ottica di “favorire ulteriori e più ottimali condizioni di sviluppo della provincia di Imperia”.

L'incontro con il Prefetto Romeo è stato anche proficuo per un primo esame delle problematiche di sicurezza che investono il territorio, tra le quali quelle afferenti il tema dell’immigrazione, che investono la città di Ventimiglia.

Sul punto il Viceministro Rixi ha sottolineato al Prefetto che esiste la massima attenzione del Governo e del competente Ministero dell’Interno, affinché siano ricercate "soluzioni che vadano nell'interesse dei cittadini di Ventimiglia che ormai da troppo tempo, subiscono un fenomeno che causa insicurezza e diffuse condizioni di degrado urbano".

Su tale tema il Prefetto ha garantito il massimo impegno di tutte le componenti preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.