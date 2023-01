Festival di Sanremo 2023: biglietti per disabili motori, un non vedente "Noi invece siamo di Serie B?"

Un nostro lettore, che si firma ma chiede di rimanere anonimo, ci ha scritto dopo aver letto sul nostro giornale, la notizia relativa ai biglietti per il Festival di Sanremo:

“Ho notato la notizia e sono amareggiato per il fatto che esistano solo agevolazioni per disabili motori. Egli altri disabili come me che sono un non vedente, che categoria siamo? Sarebbe meglio che, anche le associazioni per le quali annualmente paghiamo un tesseramento intervenissero al riguardo. Deve infatti terminare la differenza tra disabile di serie A e di serie B. Spero in un riscontro e che qualcuno intervenga, perchè tutti abbiamo diritto ad andare al Festival 2023”.