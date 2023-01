Bordighera Christmas Quest-speciale Epifania': da giovedì a domenica serie di appuntamenti nella città delle palme

Il periodo della Befana è speciale per la città di Bordighera. Da giovedì a domenica prossimi un ricco programma di eventi targati Confesercenti con il Patrocinio del Comune. Si parte giovedì (fino a domenica 8) con il 'Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania' realizzato in collaborazione con Espansione eventi di Paola Savella.

Per quattro giorni la cittá delle palme si prepara a festeggiare la 'Befana' che aspetterà i più piccini con giochi e doni; inoltre nel centralissimo Corso Italia laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Venerdì 6 e sabato 7 gennaio si aggiunge l’appuntamento in Piazza della Stazione con 'Fattorie di Gusto' l’angolo della gastronomia di eccellenza direttamente in piazza, con animazione e sorprese.

Domenica tutti negozi della città saranno aperti per uno shopping in relax e con occasioni di grandi affari con la strada chiusa al traffico e con gli operatori ambulanti pronti per offrire le novità di stagione alla 31a edizione della 'Befana Bordigotta'. “La Confesercenti - interviene Ino Bonello, presidente provinciale- saluta il nuovo anno nel segno delle botteghe tradizionali e della vendita ambulante, un commercio più vero e sincero, che fa vivere le nostre città , che crea posti di lavoro".

Ecco cosa troveranno i piccoli visitatori in corso Italia dal 5 all’8 gennaio con apertura dalle 10 alle 19.

LABORATORI e MUSICA

Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio dalle 10 alle 19

"Una calza anche per noi", riempi la calza per il tuo randagio fortunato del cuore e “La calza magica di befana Mirtilla!” Pesca il tappo giusto per vincere un dolce bottino! A cura del Gattile di Ventimiglia

GIOVEDI’ 5 GENNAIO

ore 11: Inaugurazione in Corso Italia

ore 10-18: "Quest'anno la calzetta la cuciamo noi" laboratorio per la realizzazione e personalizzazione della calza per la Befana presso lo stand “Robirò”

ore 15 la Befana arriva sui trampoli

VENERDI’ 6 GENNAIO

dalle 10 “La Befana” ti aspetta per ritirare la tua calza

ore 10-18: "La scopetta magica" laboratorio di manualità per la realizzazione della scopa della Befana presso lo stand “Robirò”

ore 15 animazione con il Cappellaio Matto e distribuzione Cioccolata Calda offerta dalla gelateria Coco’s

SABATO 7 GENNAIO

ore 10-18 “Il gatto Caramello” laboratorio di manualità per la realizzazione di un gatto mobile presso lo stand “Robirò”

ore 11-12 “BordiCiocc” un dolce viaggio nel mondo del cioccolato con ACAI e il Maestro Cioccolatiere Gabriele Mainero. Laboratorio sulla storia del cioccolato e sulla sua lavorazione

DOMENICA 8 GENNAIO

Ospite d’Onore: Olaf direttamente da Frozen il regno di ghiaccio

ore 9-20 La Befana Bordigotta 31° edizione Giornata di Festa, Commerciale con animazione, intrattenimento musicale per le vie pedonali della città a cura di Confesercenti

ore 10-18 "Non c’è gatto senza topo!” laboratorio di manualità presso lo stand Robirò costruiremo il topino Liquirizia.

ore 10,30-12,30 “BordiCiocc” un dolce viaggio nel mondo cioccolato con ACAI e il Maestro Cioccolatiere Gabriele Mainero. Laboratorio sulla storia del cioccolato e preparazione di una tavoletta di cioccolato

ore 15 Befana magic … spettacolo per bambini del Teatro dei mille Colori

ore 16,30 Melodia nelle Vie con il gruppo itinerante Tequila Band, a cura della Città di Bordighera in collaborazione con l’Associazione Fare Musica di Sanremo

Sempre in Corso Italia il mercatino enogastronimico, Street Food e golosità. Vere e proprio bontà dall'olio, olive e prodotti tipici liguri, focaccia genovese, farinata e focaccia tipo Recco; prodotti agricoli del Piemonte, vini e spumanti doc, farine e pasta artigianale, biscotti, prodotti sardi, specialità del Trentino (speck, strudel, canederli, etc etc), formaggi e salumi, salciccia di Bra, filatura mozzarella, arancini siciliani, peperoncini e per i più golosi cioccolateria artigianale, crepes, prodotti al pistacchio, frutta secca e disidratata.

Ed ancora tanti oggetti artigianali, borse in sughero e borse personalizzate, incensi, lampade turche e di sale, bijotteria di qualità, piastrelle decorate, libri per bambini, ragazzi ed adulti, piante grasse, abbigliamento etcnico.