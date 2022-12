Cosa fare la vigilia di Capodanno e il primo dell’anno: ecco gli eventi da non perdere nella nostra provincia

Sono molti gli eventi organizzati per questa notte dalle varie amministrazioni comunali per aspettare e poi celebrare la venuta nel nuovo anno. E per chi non avesse ancora deciso dove trascorrerla ecco alcuni suggerimenti per salutare il 2023 con gioia ed allegria.

A Sanremo c'è grande attesa per il ritorno del concerto di Capodanno in piazza che quest'anno vedrà salire sul palco Irene Grandi. La manifestazione a ingresso libero, si terrà a Pian di Nave dalle 22.30 circa. Per l’occasione la cantante presenterà ‘IO in Blues tour’, la sua nuova avventura musicale. Non solo un concerto ma un vero e proprio viaggio ricco di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino agli anni ’90, con canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e alcuni brani di Irene riarrangiati in chiave rock-blues. Irene Grandi sarà preceduta da un disk jockey, alle 22. Il concerto andrà avanti fino a mezzanotte, quando l’anno nuovo verrà salutato dallo spettacolo dei fuochi d’artificio a Porto Vecchio. La grande festa di Capodanno continuerà con gli auguri di buon anno di Irene Grandi. La musica poi proseguirà con un dj set sino alle 2.

Quattro sono i locali che per la Notte di San Silvestro a Sanremo hanno organizzato eventi speciali: musica con i Baluba Shake, lo show ‘Rumore’ tributo a Raffaella Carrà con il corpo di ballo ‘Gran Casinò’ e Dj set con Franco Frassi costituiranno la colonna sonora dell’elegante e divertente festa organizzata a Capodanno al Roof Garden del Casinò per salutare il 2023. Al ristorante Bistrot, presso sala Biribissi sarà invece possibile cenare alla carta, sempre con intrattenimento musicale.

Cenone con dj set e show è quello in programma dalle 20 al ‘VN – Villa Noseda’ in Corso degli Inglesi. Un magico evento tra cucina e musica per iniziare il nuovo anno in una meravigliosa villa, immersi in un clima natalizio vista mare. Sempre con inizio alle 20 al Victory Morgana Bay in Corso Trento Trieste l’appuntamento è con ‘New Year’s Eve’: Dinner, Music & Show e Dj set fino alle prime ore dell’alba. Anche allo Strambò di Portosole, in via del Castillo, si saluterà il 2023 con cenone e intrattenimento musicale.



Ad Imperia saranno i ‘Blues and Sugar’, la band capitanata dalla voce grintosa di Giuseppe Socratini, ad animare il Capodanno 2023 in via Cascione. Il gruppo, che propone tutte le canzoni più significative del repertorio di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, aprirà la serata alle 22.15. Dalle 23.50 a scandire il passaggio al 2023 sarà il Dj set con il mitico Dj Tex. La scaletta, preparata per l’occasione, propone brani tratti dalle incisioni più famose come ‘Pippo’, ‘Con le mani’, ‘Overdose d’amore’, ‘Rispetto’, ‘Diavolo in me’ e tante altre, regalando al pubblico uno spettacolo di ottimo impatto musicale nell’occasione del saluto al 2022 per entrare a suon di ‘blues’ e ‘funky’ nel 2023. Lo spettacolo si terrà sulla balconata del Cavour.



Anche Bordighera saluta il nuovo anno con il ritorno della grande Festa di Capodanno in Piazza Garibaldi: la Città delle Palme darà il benvenuto al 2023 con una serata entusiasmante di musica, luci, ballo e tanto divertimento. Nel pomeriggio figuranti con scenografici costumi luminosi percorreranno le vie del centro per anticipare l’evento, che avrà ufficialmente inizio alle 21.30 con il Dj Set di ‘El Coach’. Dalle 22.30 il palco vedrà protagonisti i Libero Arbitrio e il loro tributo alla disco dance '70/'80: quattro musicisti, tre cantanti ed una ballerina per uno spettacolo di grande energia e forte impatto scenico. Allo scoccare della mezzanotte l’atmosfera diventerà magica con i giochi di colore del Light Show, performance che unirà luce, forme e musica per creare suggestione e meraviglia. A seguire i Libero Arbitrio continueranno il loro live e, a partire dall’1.00 del 1° gennaio 2023, passeranno il testimone al DJ Set di ‘El Coach’ per continuare a ballare.



Ospedaletti propone a partire dalle 20.30 la ‘Sagra di Capodanno 2.0’. Una festa per l’arrivo del nuovo anno in Piazza Nassirya con i musici della Long Island Band e la Disco Music di Daddy Dj e Dj Rabba.



Il ‘Conto alla Rovescia - Welcome 2023’ caratterizzerà dalle 22.30 la Festa di Capodanno di Diano Marina in piazza Martiri della Libertà: musica e animazione dal vivo a cura di Gianni Rossi con un Mega maxi schermo per cantare e ballare tutti assieme aspettando il countdown e brindare all'arrivo dell'anno nuovo.



Pochi ma buoni gli eventi del 1° dell’anno e tutti a suon di musica.



Per lasciare l’anno che si chiude e abbracciare il nuovo che si apre, servono melodie leggere, sfarzose ed eleganti. Non c’è nulla di meglio di un valzer per abbandonare i pensieri ed entrare leggeri nell’anno che sta per iniziare: dai valzer alle polke, il ‘concerto delle feste’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, propone infatti un programma musicale allegro e trascinante, composto quasi totalmente da musiche scritte da Johann Strauss figlio. L’appuntamento è in programma alle ore 17 presso la Sala Privata del Casinò municipale.

A Bordighera alle 17, sul palco del Palazzo del Parco, sarà l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà ad esibirsi nello spettacolo ‘La gioia in musica’ con melodie di Strauss, Grieg e Glinka.

Presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, alle 17, andrà in scena ‘Io, Giacomo Puccini innamorato dell’amore’, concerto spettacolo che ripercorre la vita del compositore lucchese amato in tutto il mondo per le sue melodie d’amore. Franco La Sacra sarà Giacomo Puccini, il soprano Angelica Cirillo, accompagnata al pianoforte dal M° Piera Raineri, sarà di volta in volta Mimì, Tosca, Liù, Butterfly, Lauretta… Un pomeriggio all’insegna dell’Amore per augurarlo a tutto il pubblico presente in sala.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

