Tornei di calcetto agli istituti 'Fermi-Polo-Montale' prima delle feste di fine anno: sport e fair play (Foto)

Si sono svolti all’istituto ‘Fermi-Polo-Montale’ i tradizionali tornei natalizi di pallavolo e calcetto a cinque. Al ‘Montale’, grazie alla prof.ssa Maria Elena Peirone, col contributo dei rappresentanti d’Istituto, gli alunni Edoardo Trosso e Lorenzo Sette, al fotografo ufficiale Mattia Manfredi si è svolta una straordinaria festa dello sport scolastico, con il torneo natalizio di pallavolo in cui, da martedì 20 al termine delle lezioni, si sono scontrate tutte le classi in un torneo ad eliminazione nel quale si sono fusi tutti i valori positivi e aggreganti della pallavolo: fair play, rispetto, amicizia, divertimento e solidarietà.

I docenti, insieme e nel corso di tutto l’anno, hanno contribuito a creare il giusto clima che ha reso tutti vincenti. Per la cronaca, comunque, il torneo è stato vinto per il biennio dalla classe 2a T del liceo scientifico OSA e dalla classe 5a S sempre dell’OSA per il triennio.

Anche al ‘Fermi’ e al ‘Polo’, docenti e studenti hanno trascorso i tre giorni antecedenti le vacanze natalizie insieme, tutti riuniti nella palestra dove è stato giocato un entusiasmante torneo di calcetto a cinque che ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori sino all’ultimo secondo: dodici squadre, formate da allievi degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo, Cat, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, si sono affrontate in incontri l’uno più acceso dell’altro. La competizione, sempre giocata all’insegna dello spirito di squadra e del rispetto dell’avversario, ha così coinvolto il tifo di compagni e docenti che da spettatori hanno sostenuto gli allievi in campo.

Circa 400 in tutto coloro che si sono avvicendati nella palestra, tra giocatori e spettatori e spettatrici, coordinati dai Professori Maurizio Bosio e Antonio Gallo e dalle Professoresse Stefania Naso e Gabriella Moraglia che hanno seguito passo passo l’organizzazione del torneo. Un torneo che non poteva concludersi diversamente: una finale tiratissima e vinta infatti ai rigori ha decretato vincitrice la classe 5a AFM, mentre la 4a U Turismo si è aggiudicata il secondo gradino del podio.