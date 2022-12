Camporosso contro il cibo sintetico, in consiglio comunale passa l'iniziativa di Coldiretti

Passa all’unanimità, in consiglio comunale a Camporosso, il sostegno e l’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.

“E’ un punto all’ordine del giorno che richiederebbe un approfondimento tecnico e specialistico perché l’argomento è abbastanza delicato e, inoltre, servirebbe un supporto a carattere scientifico" - ha commentato il sindaco di Camporosso Davide Gibelli durante la seduta del consiglio comunale andata in scena lo scorso 19 dicembre - “Sono cibi prodotti in laboratorio che vengono predisposti con modalità diverse tra di loro. La carne sintetica, la clean meat, si ottiene dalla clonazione delle cellule staminali estratte dagli animali, che non vengono quindi macellati, e poi riprodotte in vitro. Oltre alla carne, c’è anche il pesce sintetico e l'uovo sintetico. Sono tutti prodotti che si stanno espandendo in America, promossi da multinazionali per riuscire a introdurli nel mercato internazionale. Una motivazione è legata al business soprattutto per quanto riguarda il tema della carne. C’è anche la fake meat, finora forse la più famosa ma conosciuta con tanti nomi differenti. Questa è una carne vegetale, quindi vegetariana e spesso vegana, che si ottiene con sostituti vegetali, arricchiti da aromi, capaci di restituire sapore e consistenza della vera carne. I procedimenti perciò sono sul confine tra vegetali e cibi sintetici e quindi risulta difficile da capire".

“L’Italia conserva ancora un mercato agroalimentare importante fondato sull’unicità dei prodotti e perciò bisogna tutelare il più possibile il mercato ed evitare che sia soppiantato da questo tipo di prodotti che andrebbero a ridurre il prodotto agricolo a livello nazionale, significa andare a proteggere questo tipo di mercato. Si può sposare appieno la proposta di Coldiretti. Chiedo un sostegno“ - ha detto il primo cittadino - “E’ una sorta di raccolta firme. Mi sento di condividere e proporre l’approvazione di questa iniziativa".