Camporosso, strade private ad uso pubblico: approvato il regolamento sulle spese di manutenzione

Approvato all’unanimità, in consiglio comunale a Camporosso, il regolamento per la definizione delle modalità di partecipazione alle spese di manutenzione delle strade vicinali private e private ad uso pubblico del comune.

“È stato redatto il regolamento che riguarda la concessione di finanziamenti per le strade vicinali e private ad uso pubblico” - ha detto il sindaco Davide Gibelli durante la seduta di lunedì scorso - “Sono strade che ricadono su aree e terreni di proprietà privata ma conducono ad edificio pubblici o vengono utilizzate per uso pubblico. Poi vi sono le strade private che restano tali e non vengono usate ad uso pubblico. Vi sono delle norme che le regolano a livello nazionale. C’è un decreto del 1918 che conserva ancora la possibilità di erogare contributi, in misura variabile dal 20 al 50 per cento dell’importo netto della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Il contributo viene erogato in base al range e alla disponibilità del bilancio”.

“Un soggetto privato o un consorzio che richiede un sostegno finanziario viene accolto sulla base della disponibilità, che viene monitorata e controllata, e a consultivo viene fatto e sarà stabilito nel rapporto percentuale a monte stabilito" - ha illustrato il primo cittadino - “Se incidono sulla sicurezza stradale buche o frane ci sarà una maggiore sensibilità da parte del comune. La strada tra Camporosso e San Biagio della Cima, per esempio, è una strada pubblica fino ad un certo punto poi è privata ad uso pubblico e, in questo caso, il comune si deve occupare della segnaletica”.