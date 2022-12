Camporosso approva il regolamento per il conferimento di riconoscimenti e decorazioni alla polizia locale

Approvato in consiglio comunale a Camporosso il regolamento per il conferimento di riconoscimenti e decorazioni agli operatori della polizia locale.

“Si tratta di riconoscere in casi specifici un compiacimento, una lode, un onore, un encomio o un encomio solenne agli operatori della polizia locale” - ha spiegato il sindaco di Camporosso Davide Gibelli durante la seduta del consiglio comunale, andato in scena lunedì sera.

“In funzione di quello che è la tipologia del riconoscimento viene concessa una decorazione. Nel compiacimento e lode non è prevista una decorazione mentre per onore ed encomio è prevista” - fa sapere il primo cittadino - “La stella di colore d’oro è l’encomio solenne. La prassi per riconoscerli viene richiesta al sindaco, poi deve essere riconosciuta in funzione delle varie tipologie svolte ed infine vengono conferite dal consiglio comunale. Il sistema è già attivo in altri comuni italiani”.