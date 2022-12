Numerose offerte per il nuovo Istituto Alberghiero a Taggia: entro fine anno l'assegnazione dei lavori

Sono otto le offerte ricevute da Provincia di Imperia per la realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero E.Ruffini a Taggia. La gara su invito, all'attenzione di dieci aziende, ha avuto un buon riscontro in termini di partecipazione. Vincerà l'offerta con il prezzo più basso.

Stiamo parlando di lavori per 3.889.203,62 euro - da progetto dell'ing. Pierantonio Delaude - (con base di gara 3.245.623,58 euro ndr), fondi PNRR. La nuova scuola sarà realizzata entro i prossimi tre anni, all'interno del complesso delle Ex Caserme Revelli. Si tratta di uno dei principali interventi sull'area al centro di Taggia da anni ormai segnata dal degrado.

Ad oggi non c'è una progettualità ufficiale sulla sede attuale dell'Alberghiero, la prestigiosa villa sul lungomare di Arma di Taggia. Solo il sindaco di Taggia e consigliere provinciale, Mario Conio, ha preso posizione sul futuro dell'edificio 'suggerendo' che chi prenderà la decisione scelga di lasciarlo nelle disponibilità dell'Istituto E.Ruffini - D.Aicardi, per 'convertirlo' all'indirizzo scolastico legato all'accoglienza, un settore strategico per il turismo locale.