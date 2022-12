Vallecrosia, gli imprenditori della provincia di Imperia donano mille euro all'associazione di don Rito (Foto)

Gli imprenditori aderenti al network di Business Network International della provincia di Imperia hanno devoluto all'associazione fondata da don Rito Julio Alvarez, parroco nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, una parte dell'incasso della 1° convention, che si è tenuta il primo dicembre al Castellaro Golf Resort dove oltre 150 imprenditori si sono riuniti in un evento che vuole porre all'evidenza questa crescente realtà nel nostro territorio. Lunedì scorso presso la parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, è stato infatti consegnato un assegno di mille euro a don Rito da parte del gruppo di imprenditori che guida il progetto BNI nella provincia di Imperia denominato Area 58 Riviera dei Fiori.

L'associazione fondata da don Rito Julio Alvarez, parroco nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, è un'organizzazione di volontariato di cooperazione internazionale, nata a Sanremo per fare conoscere la tragedia della cocaina in Colombia, che si occupa di recuperare i bambini sfruttati nelle piantagioni di coca ed arruolati nei gruppi illegali al servizio dei narcos.

L'associazione sostiene un progetto in Colombia che si pone la mission di cambiare le condizioni di vita di bambini adolescenti e giovani della zona in conflitto, nel nord-est della Colombia nel comune di Abrego, dipartimento di Norte de Santander, offrendo loro una formazione integrale basata sull'istruzione, nella formazione spirituale e morale per formare i beneficiari con una mentalità di servizio, perdono e pace.

L'associazione di don Rito è sostenuta dalla fondazione Oasis For Peace con sede nel Principato di Monaco e presieduta da Alessandro Dalmasso e Sylva Cosulich, noti imprenditori con attività internazionali. La fondazione OFP sostiene il progetto partendo dalla piantumazione della pianta del caffè in Colombia, alla coltivazione e raccolta del prodotto fino alla sua commercializzazione. La tostatura del caffè viene fatta da un'azienda locale, la Coffeel di Ventimiglia di Fulvio Manuello, un progetto che ha portato l'azienda ad avere importanti riconoscimenti a livello internazionale. Anche la Coffel sostiene l'attività di don Rito.

“Ringrazio molto gli imprenditori aderenti a BNI" - dice don Rito - "Con questa donazione potremmo comperare gli arredi di una nuova casa per l'accoglienza di alcuni bambini che abbiamo sottratto allo sfruttamento da parte dei narcos trafficanti. Non conoscevo prima di un paio di mesi fa, questa realtà che, mi dicono in provincia di Imperia avere 170 imprenditori, consulenti e professionisti aderenti. Voglio anche ringraziare gli imprenditori che hanno portato BNI nella nostra provincia, Monica Passini e Dario Castagna, per l'offerta fatta all'associazione Oasi Angeli di Pace di aderire al network BNI donando la quota di iscrizione. Dopo una valutazione con il consiglio di amministrazione della nostra associazione abbiamo deciso di aderire nel capitolo Corsaro Nero di Ventimiglia. Voglio ringraziare anche Fulvio Manuello, che mi ha portato a conoscere BNI“.

Fulvio Manuello, che è un membro BNI e anche presidente del capitolo Corsaro Nero di Ventimiglia, afferma: “Sono io che ringrazio don Rito per quanto fa in Colombia e anche nel nostro territorio. Personalmente sono stato un mese in Colombia nella fattoria di don Rito, per dare una mano in qualità di esperto del caffè dalla piantagione alla tostatura del caffè che facciamo nel laboratorio della Coffel a Ventimiglia. Sono altrettanto contento e grato a BNI che con il progetto locale Area58 Riviera dei Fiori ha da subito sposato e sostenuto l'attività di don Rito“.

Alessandro Dalmasso e Sylva Cosulich ribadiscono “Anche la Fondazione Oasis For Peace ha da subito sposato questo progetto in Colombia, che è una piccola goccia nel mare, visto che purtroppo è gravissimo il problema di sfruttamento dei bambini in Colombia che poi può avere una ricaduta altrettanto drammatica nel consumo di droga nel nostro Paese. Don Rito con la sua associazione ha aiutato centinaia di bambini colombiani a sottrarsi ad una vita terribile, facendoli studiare, lavorare ed avere un ruolo dignitoso nella società. Mi ha fatto molto piacere conoscere la realtà di BNI nella provincia di Imperia e mi ha piacevolmente sorpreso per il clima che si respira, unione, fiducia, amicizia nel fare business. Faccio i complimenti a tutti quelli che stanno portando avanti questo progetto“.

La serata si è conclusa con una gustosa apericena offerta dai volontari della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, nella quale don Rito è il parroco.