La nostra lettrice Olga Boncioli, che abita in Strada San Bartolomeo, lancia un appello all'Amministrazione comunale affinché intervenga per porre rimedio alla situazione di degrado.

"Come potete vedere la viuzza è in condizioni pietose è molto trafficata perché accorcia il percorso per arrivare a San Bartolomeo ed è diventata pericolosa... non mi capacito come mai non viene pulita e fatta una piccola manutenzione stradale solo per chiudere le buche..."-