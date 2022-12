Giornata di forti piogge, strade allagate in tutta la provincia: picco massimo a Dolcedo con 86 millimetri

E’ transitata la perturbazione che ha investito oggi la nostra provincia anche se la zona più colpita è quella compresa tra Diano Marina e Imperia. La località più colpita è stata Dolcedo con 86 millimetri, seguita da Imperia con 84 e Diano Marina con 77. Anche Sanremo e Cipressa hanno visto importanti piogge con, rispettivamente 68 e 65. Subito dietro Pontedassio con 56, mentre Ventimiglia e Seborga si sono fermati a 26. Precipitazioni meno importanti nell’entroterra.

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco della nostra provincia, in particolare per il prosciugamento di cantine e magazzini. Rimossi anche alcuni rami da diverse strade anche se, fortunatamente, nonostante le molte chiamate dei cittadini non si sono registrati gravi danni.

In lieve rialzo i corsi d’acqua. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a +0,15: in questo caso ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è salito a 0,25 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto ma a Montalto a 1,25 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli a 0,99 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso).

Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,56 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,62 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,41 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,38 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia -0,04 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Le temperature massime non sono state particolarmente fredde: nel pomeriggio la più bassa si è registrata a Poggio Fearza con 2,8, seguita da Nava con 3,7, Pigna 5,6, Apricale 6,7, Montalto Carpasio 7,4, Triora 7,5. Le più alte a Sanremo con 13,2, Ventimiglia 12,7, Imperia 12,2.

Per le prossime ore il cielo rimarrà tra nuvoloso e poco nuvoloso, con possibili precipitazioni localizzate in sera. Da domani miglioramento su tutta la provincia.