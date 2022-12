Bordighera: ieri mattina lo scambio di auguri tra l'Amministrazione comunale e i ragazzi della Spes

Si è rinnovato ieri mattina lo scambio di auguri tra l’amministrazione di Bordighera ed i ragazzi della Spes del centro diurno Villa San Patrizio, alla presenza del Sindaco Vittorio Ingenito, dell’Assessore Stefano Gnutti e del presidente Matteo Lupi.

“Siamo grati alla Spes, per molte ragioni - ha dichiarato l’Assessore Gnutti - per l’attenzione e la cura con cui affianca i ragazzi, per il sostegno continuo alle famiglie, per la promozione della cultura dell’inclusione. In questa occasione di festa, confermiamo il nostro pieno sostegno all’associazione che, a partire dalla sua nascita nel 1996, è stata in grado di fare davvero la differenza nel tessuto sociale del nostro comprensorio”.​