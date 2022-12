Bordighera: scambio di auguri tra Yoshin Ryu Judo e Assessore allo Sport Stefano Gnutti

Domenica 18 dicembre scambio di auguri tra Yoshin Ryu Judo Bordighera e l’Assessore allo Sport della città delle palme Stefano Gnutti, presso la palestra in piazza Stazione.

Con l’occasione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a giovani atlete della società che si sono distinte per merito sportivo; sono Chiara Victoria Maccario e Chiara Villotta, entrate nelle ranking list nazionali rispettivamente al 6°posto nel 48 kg e al 13°posto nel 70 kg, e Gioia Romano, che ha ricevuto il pettorale in vista dell’inizio della sua carriera agonistica.

“E’ sempre un grande piacere incontrare chi si impegna, sul campo da gara o nell’insegnamento di una specialità, per lo sport – un valore in cui, come Amministrazione, abbiamo scelto di puntare ed investire con infrastrutture e con iniziative.” ha commentato l’Assessore Gnutti. “Non poteva essere altrimenti, poiché promuovere l’attività sportiva significa sostenere la salute, il benessere e la formazione.”