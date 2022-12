Pranzo a sorpresa, ieri per il Sindaco Ingenito e per gli Assessori Rodà e Gnutti, alle scuole di via Pelloux a Bordighera.

L'obiettivo era di verificare la qualità della mensa e il servizio si è confermato pienamente all'altezza degli standard richiesti e necessari. Con l'occasione gli amministratori hanno augurato un buon Natale e un felice nuovo anno ai bimbi dell'asilo.​