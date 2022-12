Bordighera: le terze della scuola primaria 'De Amicis' incontrano l'artista Davide Puma (foto e video)

Le classi terze del plesso 'Edmondo De Amicis' dell’Istituto Comprensivo Bordighera hanno incontrato l’artista Davide Puma pittore sanremese. L’appuntamento è inserito all'interno del progetto “Esplorare l’arte” nel e oltre il nostro territorio.

Ad aprire l’evento è stato l'intervento del sindaco Vittorio Ingenito che ha presentato l’artista e ha invitato i bambini a coltivare la passione per il disegno e per il colore.

Davide Puma ha condotto gli alunni nel suo universo fatto di colori e metamorfosi “La natura non è solo foglie o rami, ma è sensazione”. Tante le domande e palpabile l’interesse di tutti.

Il pomeriggio si è concluso con un momento di laboratorio in cui i bambini hanno lavorato sotto la guida dell’artista “Non usate la gomma, non esiste l’errore”.