Chiusanico, per le festività natalizie torna il presepe di Gazzelli (Foto)

In occasione delle festività natalizie si potrà ammirare il presepe animato allestito a Gazzelli, frazione di Chiusanico.

Il piccolo gioiello, realizzato in un antico frantoio accanto alla chiesa, si potrà visitare dal 25 dicembre al 6 gennaio dalle 14.30 alle 18.30.

Chi vorrà potrà osservare i dettagli della rappresentazione della nascita di Gesù caratterizzata da molte statue realizzate in legno, con volto di gesso e abiti che rispecchiano la tradizione ma anche conoscere la piccola frazione del comune di Chiusanico, riprodotta in ogni dettaglio, dalle tegole dei soffitti ai disegni dei pavimenti, fino agli arredi delle abitazioni. Il presepe di Gazzelli ideato da Gianni Venturin ha ricevuto molti premi classificandosi al 1° posto, per molti anni, nel concorso "Andar per Presepi".