Rifiuti a Ospedaletti, in arrivo il nuovo piano: tagliate 3mila ore di spazzamento, più raccolta e sanzioni per i servizi mancati

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Ospedaletti, tenutasi martedì sera, è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2024. A margine del provvedimento, il sindaco Daniele Cimiotti ha aggiornato l’aula sugli sviluppi riguardanti il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana, che interessa il “bacino ventimigliese”, comprensivo di 18 comuni da Ventimiglia a Ospedaletti.

Proprio martedì 29 aprile si è tenuta una videoconferenza tra il Comune di Ospedaletti, il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto), il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e l’avvocato dell'ente capofila per discutere della situazione legata a Teknoservice, incaricata della raccolta dei rifiuti.

“Finalmente, dopo tanto litigare — ha dichiarato Cimiotti — siamo riusciti a sederci virtualmente con il DEC, il RUP e l’avvocato dell’ente capofila per cercare di trovare una quadra. Abbiamo proposto di rimodulare il servizio: oggi a Ospedaletti lo spazzamento richiede molte ore, in alcuni punti anche quotidianamente (esclusa la domenica), ma ci sono vie poco frequentate, come via Sotto Chiesa, che non necessitano di interventi giornalieri”.

Secondo quanto spiegato dal sindaco, attraverso questa analisi è stato possibile individuare circa 3.000 ore di servizio di spazzamento poco funzionale, che potrebbero essere convertite in servizi di raccolta più frequenti, oltre al ripristino di attività oggi carenti, come lo sfalcio e il lavaggio dei cassonetti.

“Con questo ragionamento — ha continuato Cimiotti — siamo arrivati a una proposta concreta. Oggi, dopo tanto litigare, abbiamo ottenuto anche un importante riconoscimento: l’avvocato dell’ente capofila ci ha dato ragione sulla necessità di applicare sanzioni per tutti i servizi non effettuati nel tempo. E la cifra è molto alta, perché il disservizio è evidente su un periodo lungo”.

Nei prossimi giorni la proposta di rimodulazione sarà sottoposta alle approvazioni formali del DEC e del RUP. Solo dopo queste tappe potrà arrivare la firma di un nuovo accordo tra le parti. “Non accadrà domani mattina — ha concluso il sindaco — ma nel giro di un mesetto potremmo arrivare alla firma. Oggi è stata una giornata dura, ma è stata anche una bella battaglia vinta”.