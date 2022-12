50 anni di Club Tenco: Enrico de Angelis invita la famiglia Tenco mercoledì sera a Verona

Tenco per il Tenco: le canzoni di Luigi Tenco per i 50 anni del Club Tenco. Questo è il singolare evento-concerto che andrà in scena mercoledì alle 20,30 nello spazio performativo Fuori Binario sito in via Marchi a Verona. Uno spazio di ispirata qualità artistica gestito da teatranti e musicanti del calibro di Alberto Bronzato, Francesca Veneri e Filippo Villa.

Il Club Tenco di Sanremo venne fondato nella città dei fiori nel 1972 da Amilcare Rambaldi con il consenso di Valentino Tenco, fratello di Luigi che là scomparve nel 1967.

Per questa ricorrenza Enrico de Angelis, storico Direttore Artistico del Club fino al 2017, ha voluto organizzare un festeggiamento particolare ed innovativo come è tipico della sua natura artistica: ha affidato una scelta strepitosa di canzoni di Luigi Tenco all’interpretazione appassionata della cantante brasiliana Nathalia Sales e alle note dei rinomati musicisti veronesi Claudio Moro alla chitarra, Marco Pasetto ai fiati e Luca Pighi alla batteria.

Ovviamente il filo conduttore di tutto sarà il racconto dello stesso Enrico de Angelis che fu al fianco di Rambaldi sin dai primi giorni di vita del Club Tenco e che per questa occasione, com’era giusto che fosse, ha voluto invitare la famiglia Tenco.

Come è noto, tra l’attuale Direttivo del Club Tenco (che da anni ignora gli eredi del Cantautore per antonomasia e che ha ridotto la canzone d’autore a canzoni belle o brutte) e la famiglia Tenco (che invece ha sempre cercato di tutelare il valore e la figura di Luigi Tenco) si è creata una profonda spaccatura che l’ha portata a non rinnovargli l’autorizzazione all’uso del nome Club Tenco e addirittura a dover difendere con gli avvocati il buon nome di Tenco da alcune iniziative messe in atto dal discusso Direttivo. A fronte di ciò, l’invito alla famiglia Tenco fatto da Enrico de Angelis è risultato non soltanto molto gradito ma come lo specchio della storia del Club fatta da uomini riconoscenti, di valore e di cultura.

Questi sono i sentimenti con cui la cantante Nathalia Sales ed i suoi musicisti si avvicinano al mondo di Luigi Tenco: “È da una vita che interpreto poeti brasiliani, ora per me è un onore interpretare un grande poeta italiano. Luigi Tenco, con le sue canzoni, ci ha insegnato l’amore, la lotta, la libertà ed è proprio per lui che 50 anni fa è stato fondato il Club Tenco a Sanremo. Un altro viaggio meraviglioso ed intenso insieme a Claudio Moro alla chitarra, Marco Pasetto ai fiati, Luca Pighi alla batteria ed infine Enrico de Angelis che è stato direttore artistico per vent’anni operando dal primo giorno insieme ad Amilcare Rambaldi al Club Tenco. Ci aspettiamo, noi che lo suoneremo e voi come pubblico, una serata emozionante. Un grazie profondo a Filippo Villa per aver accettato questa iniziativa ma soprattutto per la grande disponibilità che continua a dare nell’organizzare al meglio questa serata! Vi aspettiamo…! Abraços…”