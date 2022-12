Primi effetti della pioggia battente di ieri nella nostra provincia. Anche se, fortunatamente, non si registrano gravi danni dovuti all’effetto del maltempo, qualche piccola frana si registra qua e là, in particolare nell’entroterra.

Questa mattina un muretto è caduto in strada Senatore Ernesto Marsaglia, nella zona vicina al tornante della Croce. Al momento non si registrano gravi problemi per la viabilità ed è atteso l’intervento degli operai del Comune per ripristinare la situazione.