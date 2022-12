Operazione antidroga a Ventimiglia: due arresti e due denunce da parte dei Carabinieri

I Carabinieri di Ventimiglia hanno arrestato due stranieri e ne hanno denunciati altri due per detenzione di sostanze stupefacenti.

I fermi scaturiscono dai controlli effettuati nell’ambito dei servizi interforze finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, con particolare attenzione alle aree limitrofe allo scalo ferroviario della cittadina rivierasca. Contesto che, è facile intuire, risulta attualmente particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche a causa della presenza di numerosi stranieri che tentano di varcare il confine di Stato. Ed è proprio in attesa di poter trovare il momento propizio per lasciare il nostro Paese che molti di loro hanno cominciato ad occupare i vecchi casolari e cabine di servizio in disuso che si trovano lungo il sedime ferroviario nella parte che una volta era destinata allo scalo merci. Ritrovi di fortuna che inevitabilmente hanno finito col diventare anche catalizzatori di una quasi regolare attività di spaccio di stupefacenti da parte di altri.

Nella serata di ieri, a seguito dei servizi di osservazione svolti nei giorni precedenti, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza uno straniero di 27 anni, peraltro già regolare sul territorio nazionale e regolarmente dedito allo spaccio, proprio nell’atto di cedere dell’hashish ad un assuntore del luogo. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di oltre quindici grammi di hashish e qualche dose di cocaina, nonché di quasi novecento Euro, provento dell’attività illecita.

Nell’ambito della medesima operazione è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per aver concorso nel reato anche un altro straniero 40enne della Nuova Guinea e ne sono stai denunciati in stato di libertà altri due, tutti irregolari sul territorio nazionale. Il primo, anch’egli perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 2mila euro anche in questo caso provento dell’attività illecita, mentre gli altri due avevano al seguito alcune dosi di hashish che erano soliti spacciare anche a minorenni.

Nelle prossime ore dovrebbe tenersi l’udienza di convalida.