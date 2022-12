Bajardo: villetta distrutta stanotte dalle fiamme, nessun ferito ma tre persone ora sono senza casa (Foto e Video)

Un incendio ha distrutto quasi completamente una abitazione, questa notte al km 12 della Strada Provinciale che conduce a Bajardo. Nella villetta viveva una famiglia, composta da padre, madre e una figlia che, fortunatamente, sono riusciti a fuggire senza subire ferite.

Le fiamme sono divampate ieri sera intorno alle 23 e hanno attaccato tutta l’abitazione per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno lavorato per diverse ore prima di avere ragione del rogo.

La casa è andata distrutta ma, come detto, non si sono registrati feriti. Ora gli inquirenti dovranno stabilire, insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco, le cause del rogo. I pompieri, questa mattina con la luce, sono tornati sul posto per la bonifica.