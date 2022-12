Dolceacqua: dopo due anni di stop torna 'Presidiando', concorso per le attività commerciali del paese

Il centro culturale e ricreativo di Dolceacqua, con la collaborazione del Comune, ha organizzato ‘Presepiando festival 2022’, rivolto alle attività commerciali e alle scuole del comprensorio.

Come nell’ultima edizione (2019) è stata proposta la realizzazione un presepe da esporre in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante, da lasciare in vista per la durata delle festività Natalizie. Un invito alla visita di residenti e turisti che non si limiti al solo centro storico.

Quest’anno sono 12 le attività commerciali partecipanti. Ogni presepe in concorso è numerato ed è facile individuarli tra le vie. Una cartina è disponibile sul sito www.culturadolceacqua.it o sulle pagine fb ed Instagram. Ci saranno anche due presepi fuori concorso, non numerati ma indicati con FC. Inoltre l’evento vuole essere un mezzo di promozione per valorizzare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione del Presepe.

La giuria, composta da un rappresentante del centro culturale di Dolceacqua, un architetto, il presidente dell’associazione carristi di Santa Marta e da due artisti, gireranno per i presepi il 17 dicembre per esporre il loro verdetto. La premiazione si svolgerà il 7 gennaio alle 18, alla sala Polivalente del Comune di Dolceacqua, al termine del consueto spettacolo per i bambini organizzato in occasione dell’Epifania.