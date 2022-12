Bordighera saluta il nuovo anno con il ritorno della grande Festa di Capodanno in Piazza Garibaldi. Dopo il successo del 31 dicembre 2019 ed il forzato stop del biennio successivo, la Città delle Palme darà il benvenuto al 2023 con una serata entusiasmante di musica, luci, ballo e tanto divertimento.

Nel pomeriggio figuranti con scenografici costumi luminosi percorreranno le vie del centro per anticipare l’evento, che avrà ufficialmente inizio alle 21.30 con il Dj Set di “El Coach”. Dalle 22.30 il palco vedrà protagonisti i Libero Arbitrio e il loro tributo alla disco dance '70/'80: quattro musicisti, tre cantanti ed una ballerina per uno spettacolo di grande energia e forte impatto scenico che coinvolgerà il pubblico in balli scatenati al ritmo della musica di Gloria Gaynor, Donna Summer, Kool & the Gang e di tutti gli altri artisti che con le loro voci hanno davvero contrassegnato un’epoca.

Allo scoccare della mezzanotte l’atmosfera diventerà magica con i giochi di colore del Light Show, performance che unirà luce, forme e musica per creare suggestione e meraviglia. A seguire i Libero Arbitrio continueranno il loro live e, a partire dall’1.00 del 1° gennaio 2023, passeranno il testimone al DJ Set di “El Coach” per continuare a ballare.

“Siamo entusiasti di poter festeggiare di nuovo tutti insieme in piazza e mi piace particolarmente poterlo fare con la musica, che unisce le persone, e con la luce, che è un simbolo di ripartenza - commenta l’assessore Melina Rodà - Bordighera vi aspetta per una serata speciale!”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Fare Musica di Sanremo.​