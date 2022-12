Per lo sciopero generale di domani di 8 ore in Liguria contro la manovra finanziaria si mobilita anche la provincia di Imperia

Contro la manovra finanziaria del governo, domani, venerdì 16 dicembre si terrà in Liguria uno sciopero generale che prevede un'astensione dal lavoro di 8 ore.



Lo sciopero è stato indetto da Cgil e Uil “contro una manovra finanziaria profondamente ingiusta” nell'ambito della mobilitazione nazionale in corso in tutto il Paese. “Lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati, studentesse e studenti arriveranno da ogni parte della Liguria e anche dalla provincia di Imperia per partecipare alla manifestazione regionale che si terrà domani a Genova che prevede un corteo che si snoderà per le vie cittadine - dichiarano Fulvio Fellegara segretario generale Cgil Imperia e Milena Speranza Coordinatrice territoriale Uil Liguria -. Cgil e Uil Liguria hanno proclamato sciopero contro la manovra del Governo Meloni perché non tiene conto dei bisogni di lavoratori e pensionati e non risponde alle esigenze delle persone. Occorrono interventi strutturali: salari, reddito, fisco, precarietà, pensioni, sanità".

CGIL e UIL invitano la popolazione ad unirsi alla protesta che culminerà davanti alla Prefettura di Genova in Largo Eros Lanfranco con gli interventi conclusivi di Mario Ghini segretario generale Uil Liguria e Gianna Fracassi vice segretaria generale Cgil.

Le modalità dello sciopero:

Lo sciopero di 8 ore in Liguria è di 4 ore nel trasporto pubblico locale, 24 ore per Porti e logistica; i marittimi effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave e 12 ore i rimorchiatori fatti salvi i servizi essenziali. Sono fatti salvi i minimi garantiti nei servizi pubblici e le fasce di garanzia per i trasporti.

Treni dalle ore 9 alle ore 17.00.

Trasporto pubblico locale in provincia di Imperia :



RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle 15.00

Trasporto pubblico locale nel resto della Regione :



AMT SPA SERVIZIO URBANO – GELOSOSBUS SRL - STAC SRL - DELLA PENNA

AUTOTRASPORTI SPA - AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

Tutto il personale operante su turni: dalle 11.30 alle 15.30

FERROVIA GENOVA/CASELLA – GENOVA

Tutto il personale operante su turni dalle ore 11,30 alle ore 15,30

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA

Tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

TDC C S.R.L. Torriglia (GE)

Personale viaggiante e Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30

TPL LINEA S.R.L. – Savona

Personale viaggiante, Graduato: dalle 10.15 alle 14.15.

TC ESERCIZIO S.P.A (SP) - SEAL S.R.L. Borghetto Vara (SP) - COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante, Graduato e biglietteria dalle 11 alle 15



Il trasporto disabili viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100 %.