Ventimiglia: nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale all'Istituto Fermi Polo Montale: giornata porte aperte per conoscerlo

PORTE APERTE

Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e

Martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Si terranno due giornate di Porte Aperte al PLESSO M. POLO di Ventimiglia in via Roma 61.

Nel corso dell’iniziativa, genitori ed alunni potranno visitare il Plesso ed avere informazioni sui corsi di studio, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023 2024

L’avvio della riforma dei professionali si basa sulla struttura esperenziale. Il nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale richiede agli istituti professionali e ai consigli di classe di riprogettare l’offerta formativa per definire le abilità e le competenze necessarie. Il cuore dell'educazione esperienziale è la profonda e autentica connessione tra insegnante e allievo, che nasce solo su un tessuto esperienziale emotivo-relazionale autentico.

La D.S. Dott.ssa. Antonella COSTANZA ha orientato il gruppo docenti verso la creazione di una «struttura didattica» volta “alla motivazione e alla cultura del lavoro”. Il taglio formativo della proposta ha focalizzato l’attenzione su percorsi professionalizzanti adeguati e accessibili per facilitare le prospettive di occupabilità sul territorio. I tre percorsi professionalizzanti scelti dalla DS per il plesso “M. POLO” vengono di seguito indicati.

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

NUOVO CORSO DI OTTICA

Il diplomato in SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE per gli AUSILI OTTICI puo’ trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private. L'Ottico è un professionista che, munito di abilitazione, confeziona, appronta e vende direttamente al pubblico occhiali e lenti a contatto su prescrizione del medico oculista. Applica le proprie conoscenze dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica e dell'optometria ed utilizza gli strumenti utili per l'individuazione dei difetti refrattivi che rientrano nelle sue competenze; sceglie le caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche e provvede alla loro corretta collocazione nella montatura. La sua formazione è focalizzata su due aspetti: quella propriamente tecnica e quella commerciale. Esercita la sua professione in prevalenza all'interno di attività commerciali, dove può assumere una posizione di lavoro autonomo, quando è titolare dell'impresa commerciale, o di lavoro dipendente.

Negli ultimi anni la professione di ottico è balzata all’attenzione della stampa nazionale per l’elevata richiesta di questa figura dal mercato dell’ottica e dunque per l’elevata finalizzazione occupazionale del relativo corso di formazione. Il corso di Ottica consente una percentuale di occupazione lavorativa prossima al 100%.

Il diplomato in SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE puo’ trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private, ad esempio:

- residenze sanitarie, strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo centri ricreativi, strutture per disabili, ludoteche, comunità di recupero, case famiglia, mense aziendali con ruolo di animatore socio educativo; ed in generale può svolgere tutte quelle mansioni in cui sono richieste abilità tecniche di osservazione, di dinamiche di gruppo, di comunicazione interpersonale, e utilizzazione di abilità ludiche e di animazione e operare in qualità di:

- educatore nelle scuole dell’infanzia, Operatore Socio Sanitario (con integrazione di moduli didattici da effettuare dal terzo anno scolastico, addetto all’assistenza di base, Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali.

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi Commerciali" ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale, attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

In termini di flessibilità di percorsi scelti autonomamente dall’Istituto «M. POLO», si evidenzia il progetto «SCOPERTA DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO» che prevede la creazione di start-up innovative partendo dalla creazione di una guida e-book che metta in rete siti turistici, parchi, attività ricreative del territorio italiano, tra Ventimiglia e Imperia, in francese, inglese e italiano.

Istituto Fermi Polo Montale Ventimiglia