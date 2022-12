Imperia: sabato open day per tutti i plessi del “Polo Tecnologico Imperiese”

Sabato si svolgeranno gli open day dell'istituto superiore “Polo Tecnologico Imperiese” in programma nelle sedi dei rispettivi plessi dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30.

Per l’ITI “G. Galilei” presso la sede di Imperia in via Santa Lucia 31 verranno presentati i corsi del prossimo anno che riguarderanno chimica materiali e biotecnologie, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, quest’ultimo affiancato dal nuovo corso sperimentale riconosciuto dal MIUR con potenziamento delle materie scientifiche della durata di quattro anni. Aperti nell’occasione i laboratori didattici per scoprire le attività laboratoriali delle materie di indirizzo con la presentazione in aula magna dei corsi alle 10.30 e alle 15.30.

Interverranno ex studenti ora occupati nel mondo del lavoro o all’università che parleranno della propria esperienza.

Presso l’ITTL “A. Doria” di piazza Roma 6 i corsi per il diploma di conduzione del mezzo navale, conduzione di apparati e impianti marittimi, con il nuovo indirizzo di logistica, potranno essere visitati i laboratori con mini esperienze e poi le aule mare con la visita all’imbarcazione Bavaria dell’ Istituto.

Sempre più attuale l’offerta dell’IPSSC “U. Calvi” nella sede del Polo Universitario di Imperia Porto Maurizio con due corsi differenti fra di loro ma apprezzati da giovani e famiglie, il primo nel campo socio sanitario (servizi per la sanità e l’assistenza sociale) con la specializzazione, a decorrere dal terzo anno, dopo un biennio generale, corso con il quale oggi gli alunni delle quinte possono ottenere la qualifica di OSS, mentre il secondo riguarda il mondo digitale (servizi commerciali EEB Community Manager) con la assunzione, dopo cinque anni di studio, delle professionalità e competenze del web community manager, ossia il professionista che gestisce la parte commerciale / digitale della azienda.

Docenti e alunni presenti nei plessi sono a disposizione delle famiglie e dei giovani che vorranno toccare con mano la realtà e incontrare i protagonisti di questo cammino formativo. Tutti programmi sono pubblicati sul sito della scuola www.polotecnologicoimperiese.edu.it nella sezione orientamento. L’incontro successivo si terrà il 14 gennaio con le stesse modalità.