Torneo di Burraco del Lions Club Sanremo Matutia a favore della Fondazione LCIF (foto)

Domenica 11 dicembre il Lions Club Sanremo Matutia ha organizzato un torneo di Burraco all’"Hotel Villa Maria” a favore della Fondazione LCIF, torneo giunto alla undicesima edizione.



Numerosi i giocatori, circa 44, hanno gareggiato nel salone dell’hotel addobbato per l’occasione con festoni e palline natalizie, con il sussidio dell’arbitro Roberto Crivelli che ha seguito la competizione che si è svolta in modo sereno e preciso. I premi in palio, sono stati offerti dai soci che, anche quest’anno non hanno mancato alla loro generosa offerta e sono stati collocati in bella mostra accanto al Labaro del club.

Alla premiazione erano presenti la Presidente dott.ssa Roberta Rota, il past Pres. Gianni Ostanel, l’OD Grazia Tacchi, la sottoscritta che ha curato l’organizzazione ed il socio Stefano Bianchi sempre disponibile alle necessità del momento.

La presidente ha salutato e ringraziato i giocatori per la partecipazione preziosa , ha valorizzato l’operato della Fondazione LCIF il cui obiettivo è sempre quello di portare aiuto a chi ne ha necessità sia verso le malattie emergenti come il diabete, sia nei casi di calamità naturali anche nel nostro territorio.

Terminate le operazioni di classifica si è proceduto alla consegna premi che è stata la seguente:

1° Ricotta Aurora - Scaffidi Tiziana

2° Marra Barbara - Barletta Gianna

3° Pettenuzzo A.Maria -Lancellotti Anna

Premio Lions: Gizzi M.Luisa - Lanza Antonietta

Premio Tecnico: Casagrande Mino – Casagrande Mary.

Ulteriori riconoscimenti sono stati offerti a chi, come si suol dire, “non ha visto carte”. Un gradito rinfresco è stata la piacevole conclusione di un benefico pomeriggio!!

Lions club Sanremo Matutia addetto stampa ML Ballestra.

12 dicembre 2023