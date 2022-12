Taggia: Natale a Villa Boselli conquista le famiglie, per la decima edizione? "Un best of e tante sorprese" (foto e video)

Per i dieci anni di Natale a Villa Boselli ad Arma di Taggia, potrebbe arrivare un best of con tante novità. E' quanto annuncia il presidente del comitato organizzatore, Riccardo Actis, a margine del bilancio di quest'anno.

Una giornata dal clima mite ha salutato la manifestazione clou del calendario degli eventi di dicembre a Taggia. Questa è stata anche l'edizione del ritorno alla normalità senza restrizioni legate al Covid. Tante le famiglie che hanno scelto il villaggio di Natale a Villa Boselli.



VIDEOSERVIZIO

Babbo Natale ha fatto il suo ingresso a bordo di una slitta particolare, un'auto d'epoca rossa e ad attenderlo ha trovato come da tradizione 'Mamma Natale'. L'abbraccio e poi la passerella tra due ali di folla con i bimbi in visibilio per il loro beniamino. Ad introdurlo il mattatore della giornata, lo showman dianese Gianni Rossi.

Spazio quindi alle immancabili foto di rito nel villaggio di Natale. Quest'anno tante le attività collaterali messe in piedi dai volontari e dalle associazioni del territorio: dalla sempre apprezzata possibilità di spedire le letterine con la lista doni a Babbo Natale, passando per gli spettacoli di magia, i gonfiabili, il truccabimbi, il grande circuito con le macchinine, i trenini del Museo Nazionale del Trasporto Ferroviario di Taggia. Presenti anche numerosi stand delle associazioni locali: Lions, Cumpagnia Armasca, Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), il Punto Donna, Naturun Team Valle Argentina, Pro Loco Taggia e molte altre.

"Mamma mia che sorpresa vedere così tanta gente. Credevamo che queste condizioni meteo incerte ci avrebbero penalizzato e invece la risposta è stata grandissima. - commenta Riccardo Actis, il presidente del Comitato Natale a Villa Boselli - Siamo contenti per il nono anno consecutivo ci confermiamo e confermiamo tutto quanto di buono ci siamo ripromessi. Si sta realizzando grazie a tutti quelli che ci aiutano, i volontari, la m ia squadra che ha fatto le corse per allestire questo villaggio e perchè no tutte le istituzioni, i commercianti da cui è partito tutto. Proseguiamo crescendo ogni anno di più".