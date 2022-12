Sanremo: in via San Francesco pesca di beneficenza a sostegno della Lega del Gatto

Natale è il momento giusto per fare del bene e aiutare chi fa del bene. In via San Francesco 67 è possibile sostenere la Lega del Gatto di Sanremo con la pesca di beneficenza organizzata dai volontari per finanziare l’attività e le tante iniziative in favore dei mici randagi sul territorio.

L’ingresso libero e offerta libera.

Orario

Lunedì 10/12 16.30/19

Martedì 10/12 16/19

Mercoledì 10/12 15.30/17.30

Giovedì 10/12 16.30/19

Venerdì 10/12 16/19

Sabato 16.30/19

Domenica chiuso

Per sostenere la Lega del Gatto di Sanremo si può: diventare volontari; donare un’offerta; donare il 5x1000 al c.f. 90058500084; iscriversi come socio o tesserato.

Per informazioni: 0184 532523 (lun-merc 10/12); legadelgattosanremo@gmail.com; pagina Facebook Lega del Gatto Sanremo