Challenge Sanremo e Rotary insieme per il reparto di pediatria dell'ospedale di Imperia

Una bella serata di festa ha concluso un percorso comune di Challenge Sanremo e Rotary Sanremo Hanbury che aveva come obiettivo quello di fare del bene a chi ne ha più bisogno.

Nella prima edizione dell'evento internazionale organizzato dalla Riviera Triathlon 1992 è stata lanciata una Charity per l'acquisto di alcuni macchinari in favore del reparto di pediatria dell’Ospedale di Imperia. Questa iniziativa ha raccolto 1.000 euro, la stessa cifra è stata aggiunta dal Rotary, consentendo così l'acquisto di quattro saturimetri pediatrici tra i migliori sul mercato che saranno dedicati ad Alessio Bianchi, Daniela Conte, Marco Gavino e Daniele Rambaldi.

Alla serata erano presenti Daniele Moraglia e Paolo Caridi della Riviera Triathlon 1992 e di Challenge Sanremo, il dott. Riccardo Borea, primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Imperia, Giovanni Agosta e Gianpaolo Marinelli, presidente e vicepresidente di Rotary Sanremo Hanbury, il dott. Spartaco Fragomeni, membro del direttivo, e Massimo Rossano, presidente incoming 2023-2024.

“La nostra associazione e il Rotary hanno molte cose in comune: lo sport e l'aiutare il prossimo ci hanno visto insieme per una raccolta fondi in favore del reparto di pediatria dell'Ospedale di Imperia - sottolinea Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 - Spesso ci dimentichiamo che si può aiutare anche il nostro territorio. Un giorno, portando mio figlio in Ospedale, sono venuto a conoscenza che il reparto non aveva a disposizione i saturimetri pediatrici perché in riparazione o in condizioni precarie. E allora, come Associazione sportiva abbiamo deciso di avviare una Charity legata all'evento e, con l'aiuto degli amici del Rotary Sanremo Hanbury e con il prezioso supporto di Sabrina Schillaci, pensando di poter dare una mano a chi aiuta una fascia d'età che sarà il nostro futuro. Il risultato è stato molto positivo in termini di denari raccolti ed abbiamo pertanto fatto confluire il ricavato per questo settore. A breve i macchinari saranno consegnati e partiremo da subito con una nuova Charity per il 2023 con l'obiettivo di far meglio. Ringrazio ancora tutto il Rotary che ha aderito alla nostra iniziativa benefica evidenziando e sottolineando quanto lo sport e l’attività dei service del Club Rotariano Sanremo Hanbury sia affine a noi, sia nello spirito, sia nella vicinanza al territorio”.