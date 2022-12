Grande festa oggi per i Vigili del Fuoco di Sanremo per la ricorrenza di Santa Barbara. All’interno della caserma di via San Francesco è stata celebrata la Santa Messa, alla presenza delle massime autorità, tra cui anche il vice Sindaco, Costanza Pireri.

Al termine della funzione sono state consegnate alcune benemerenze ai pompieri più anziani e, quindi, si è svolto il rinfresco con il brindisi augurale.