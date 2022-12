San Bartolomeo al Mare: 'Mercatino di Natale' e 'Festa dell’Olio Nuovo', tutto il paese coinvolto

Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare per la diciottesima edizione del Mercatino di San Bartolomeo al Mare cui quest'anno si aggiunge la Festa dell’Olio Nuovo. "È una bellissima idea promossa da Antonello Martini - spiega il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso - un evento che ci consente di condividere la vocazione agricola della nostra cittadina, delle nostre frazioni e delle nostre vallate, all'interno di un altro evento come il Mercatino che coinvolge tutto il settore commerciale e associazionistico, che ringrazio per la collaborazione. La Festa dell'Olio Nuovo arricchisce e competa il Mercatino di Natale, attrae un pubblico aggiuntivo e crea ulteriore interesse su San Bartolomeo al Mare. Sono state organizzate numerose attività, non solo commerciali, anche didattiche".

Il 18° Mercatino di Natale si aprirà sabato (dalle 10 alle 12) con “Impariamo ad assaggiare l’olio”, laboratorio didattico per bambini a cura di APOL (Associazione Olivicoltori Liguri) e Coldiretti Imperia. Presenti anche i Supereroi per i Bambini, che coloreranno la prima mattinata di Mercatino vestendo i panni di Black Panther, Spiderman, Batman e Catwoman intrattenendo grandi e piccini. L’Associazione Supereroi per i bambini onlus è composta da volontari che vestono i panni dei supereroi più conosciuti e apprezzati dai giovanissimi (e non solo) per iniziative di intrattenimento i cui ricavati vengono devoluti in beneficienza.



Nel pomeriggio di sabato, alle 15, CIA Agricoltori Italiani e Università degli Studi di Genova presenteranno il nuovo esoscheletro realizzato per facilitare la raccolta delle olive. Il progetto esoscheletri è iniziato a giugno 2020, promosso da CIPAT Imperia nell’ambito di una misura del PSR dedicata alla ricerca e all’innovazione e ha portato alla costruzione di prototipi in grado di velocizzare e agevolare le faticose operazioni di raccolta delle olive.



Domenica invece, il Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure si dedicherà ai più giovani con l’assaggio dell’olio per i bambini, fissato per le 11.15 mentre alle 15 l’appuntamento è con la “Ti racconto la mia piscialandrea”, a cura di CIA Agricoltori Italiani. La Confederazione Italiana Agricoltori sostiene aziende agricole e attività culturali che interessano il nostro territorio. Grazie a Giuseppe Gandolfo, olivicoltore di Pontedassio studioso di storia locale, la CIA Agricoltori Italiani ha rinnovato il proprio impegno nella promozione di iniziative di ricerca delle vecchie ricette coinvolgendo le famiglie liguri. In questo contesto viene coinvolta anche la comunità di San Bartolomeo al Mare, che domenica pomeriggio potrà rispondere all’appello: tutte le famiglie e gli appassionati di cucina tipica potranno portare la propria piscialandrea per raccontarla in piazza Magnolie alle ore 15.00 in occasione della Festa dell’Olio Nuovo, con l’obiettivo di vedere la propria ricetta pubblicata sul libro di Giuseppe Gandolfo.

Il Mercatino di San Bartolomeo/Festa dell'Olio Nuovo è organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con CIA Agricoltori Italiani, Coldiretti Imperia, Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure e Associazione Centro Sociale Incontro. Non mancheranno l’Associazione San Matteo, che si occuperà dell’animazione e della parte logistica e l’Asilo infantile Maria SS della Rovere, che sarà presente domenica 11 dicembre con i lavoretti dei bambini. Paolo Bianco, notissimo showman e intrattenitore del Golfo Dianese, garantirà la giusta atmosfera in entrambe le giornate. In piazza Magnolie, oltre ai banchi di commercianti, hobbisti e OPI che proporranno le loro creazioni come pensierini di Natale, ci saranno i coltivatori diretti e gli agricoltori del Golfo Dianese, pronti a confezionare i frutti della loro terra in graziosi pacchettini natalizi.

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 10.00 - 12.00

“Impariamo ad assaggiare l’olio” laboratorio didattico per bambini a cura di APOL e Coldiretti Imperia - “A Natale siamo tutti più buoni (o quasi)” con i Supereroi per i Bambini.

Ore 15.00

Presentazione nuovo esoscheletro per la raccolta delle olive. A cura di CIA Agricoltori Italiani e Università degli Studi di Genova.

Ore 15.00-18.00

Porta la letterina a Babbo Natale, a cura dell’Associazione San Matteo.

Con l’animazione musicale di Paolo Bianco.



DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 9.00 - 11.30

Porta la letterina a Babbo Natale, a cura dell’Associazione San Matteo.

Ore 11.15

Assaggio di olio per bambini. A cura del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure.

Ore 15.00

“Ti racconto la mia piscialandrea” - Prepara la tua piscialandrea, portacela e raccontacela. A cura di CIA Agricoltori Italiani.

Con l’animazione musicale di Paolo Bianco.