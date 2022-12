Domenica a Bajardo 'Un Natale da fiaba intorno al fuoco' con molte iniziative. Il programma

Se volete iniziare ad assaporare l'atmosfera natalizia passando una giornata intorno al fuoco, magari dopo aver acquistato un piccolo regalo di Natale per i vostri affetti, domenica 11 dicembre andate a Bajardo dove vi aspetta ‘Natale da fiaba intorno al fuoco’.

“Profumo di Carta vi regala una giornata speciale – spiega Daniela Martini, assessore al Turismo e alla cultura del paese -, un mercatino di Natale con artisti, artigiani, produttori locali, tradizioni e mestieri di una volta. Tutti stretti intorno ai fuochi accesi nelle piazze del paese, in compagnia di elfi cantastorie e clown con fiabe animate itineranti”.

La festa Natale da fiaba intorno al fuoco comincerà già al mattino con l'accensione dei fuochi e proseguirà per tutta la giornata con moltissime proposte.

· Dalle ore 9.30 mercatino nelle piazze del paese.

· Ore 9.30 camminata con la guida escursionistica Antonella Piccone: ‘Il suggestivo Santuario di Berzi tra simbolismo e magie verdi natalizie’. Un bel percorso ad anelo che regalerà belle vedute che, di volta in volta, si apriranno sulla valle e sui rilievi che lentamente degradano verso il mare. Lasciato il borgo di Bajardo si raggiungerà il piccolo agglomerato di Berzi, un delizioso pugno di case in cui spicca il Santuario barocco di Nostra Signora dell'Assunta con importanti affreschi del pittore Maurizio Carrega.

Ritorno a Bajardo lungo la via percorsa dai fedeli che da Bajardo raggiungevano Berzi il giorno della festività dedicata alla Madonna dell'Assunta.

(per info e prenotazioni telefonare al numero 3911042608)

· Alle ore 11 e alle 15 ritrovo in Piazza de Sonnaz per ’C'era una volta Bajardo’. Passeggiata per le vie del borgo antico, a cura di Mauro Laura: storia e storie, ricordi e racconti di un tempo che a Bajardo non c'è più (per info e prenotazioni telefonare al numero 3391003720)

· Durante la giornata: ‘Elena l'Elfo di Natale cantastorie’ che riunirà intorno ai fuochi bambini e adulti accompagnandosi con la sua arpa e le sue storie magiche.

· ‘Clown in favola’ a cura dell'Associazione Sorrisi in Pillole: fiabe animate itineranti tra la biblioteca comunale Il Tiglio e le piazze del paese,

· ‘30 anni di erbe e fiori spontanei’, l'arte botanica dell'erbario storico di Marco Damele

Inoltre in questa magica e fiabesca domenica ci sarà l'intervento di ‘Plastic Free’ che organizza un evento di pulizia e informazione ecologica, appuntamento alle 9.30, partenza davanti alla chiesa e risalita verso il borgo antico.