Al via in tutta la provincia di Imperia la campagna Telethon di Natale per sostenere la ricerca

La campagna Telethon di Natale per sostenere la ricerca comincia anche in provincia di Imperia. Da Vallecrosia a Diano Marina i volontari di ogni età si mettono in gioco e vi aspettano presso i loro banchetti con i famosi e buonissimi Cuori di cioccolato fondente, al latte e latte e biscotti.

Ma non solo i cuori sono a disposizione per voi, ci sono anche altre piccole coccole come la Veneziana, i biscotti, le caramelle di gelatina per deliziare il palato. Le candele natalizie per dare calore alla vostra tavola il giorno di Natale, le palline colorate per abbellire l’albero e il set di tazzine a tema per il vostro risveglio.

Ecco dove si potrà trovare tutto questo: Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Taggia, Riva Ligure, Imperia, Diano Marina. Come lo scorso anno a Bordighera e Sanremo saranno i volontari dell'associazione ‘Oasi Angeli di Pace’ di don Rito Alvarez ad occuparsi dei banchetti perché le due missioni, quella di Telethon e quella di Oasi sono uguali, ovvero cambiare la vita alle persone meno fortunate. Sotto le città e le date.

Vallecrosia: Conad via Roma 107 il 17 e 18 dicembre

Bordighera: via V. Emanuele Park Hotel il 17 e 18 dicembre

Sanremo: corso Garibaldi - S.M.Angeli il 17 e 18 dicembre

Arma di Taggia: Natale Villa Boselli il 10 dicembre. Spazio Conad via P. Ruggeri l’11 dicembre

Taggia: Fiera di Santa Lucia l’11 dicembre

Riva Ligure: piazza Matteotti il 17 e 18 dicembre

Imperia: via della Repubblica 28 il 17 dicembre

Diano Marina: via Genova l’11, 17 e 18 dicembre.

‘Apri il tuo Cuore non deve essere solo uno slogan pubblicitario, ma deve essere uno stile di vita. Per non sprecare quest'occasione è possibile dare al ‘proprio’ Natale la possibilità di aiutare.