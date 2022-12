Riconoscimento istituzionale della Conferenza delle Regioni: oggi la firma con il Presidente Mattarella

Questa mattina presso la Villa Reale di Monza, all’interno del primo Festival delle Regioni e delle Provincie autonome, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata sottoscritta l’intesa per riconoscere istituzionalmente la Conferenza delle Regioni come Organismo. All’evento era presente l’assessore regionale Marco Scajola.

“È stato un piacere ascoltare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parole di apprezzamento per il grande lavoro svolto in questi anni dalle Regioni. In questi due giorni abbiamo lavorato ad un obiettivo importante: più autonomia e lavoro sinergico tra le Regioni italiane. Oggi è stato fatto un ulteriore passo in avanti, con la sottoscrizione dell’Intesa, che fa sì che la Conferenza delle Regioni sia riconosciuta istituzionalmente come Organismo".

"Uno strumento - termina Scajola - per dare una voce unica alle Regioni, da sempre al fianco dei cittadini e riferimento importante in tutte le situazioni di criticità. Un collegamento diretto tra il territorio ed il Governo”.