Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: corso di difesa personale per la Croce Rossa (Foto)

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne la palestra Sakura di Arma coi maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno hanno organizzato un corso di ‘Difesa personale’, riservato esclusivamente alle volontarie di Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo.

Il Metodo Globale di Autodifesa (MGA) è un programma tecnico multidisciplinare sviluppato dalla FIJLKAM, federazione olimpica di arti marziali riconosciuta dal Coni, per fornire ai suoi praticanti un valido sistema di difesa che si basa sui principi di “flessibilità e cedevolezza” e che rappresenta una equilibrata sintesi delle tecniche più efficaci, derivate dalle discipline di combattimento volte alla difesa: Aikido, Ju Jitsu, Judo, Karate e Lotta, trasformando a proprio vantaggio le energie impiegate dall’aggressore.

Il Metodo scientifico, nasce da una lunga esperienza di pratica di autorevoli Tecnici, provenienti da tutte le discipline FIJLKAM, molti dei quali, provenienti dalle Forze di Polizia e Forze Armate, che hanno contribuito alla stesura finale del programma. Questo metodo, che si propone lo studio e l’apprendimento di tecniche estremamente efficaci per neutralizzare uno o più avversari, intende altresì suggerire quel giusto atteggiamento mentale che possa consentire alla persona interessata, di superare le situazioni di emergenza, con il minor danno possibile per sé e, anche se può sembrare strano, eventualmente per l’aggressore.

In questa disciplina, l’esigenza giuridica viene rispettata nella misura in cui, il praticante, conoscendo le tecniche su cui è basato il Metodo ed applicandole nella maniera dovuta, agisce nella piena legalità, giacché le stesse, oltre a rientrare tra le “cause oggettive di giustificazione del reato”, definite anche scriminanti, nella generalità dei casi non lasciano tracce o segni di forza, per il fatto che tutto il metodo è costruito esclusivamente sulla difesa e sulla capacità di controllare l’aggressore.

Il programma MGA, finalizzato all’apprendimento del concetto di flessibilità e cedevolezza, si presenta di facile attuazione e di notevole adattamento alle più diverse tipologie di praticanti.

Il metodo MGA, è già in uso presso i Corpi Militari di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale di alcune delle più importanti città del nostro Paese. Per capirne l’efficacia, basta dire che è utilizzato dagli Operatori di Polizia per gestire problemi di ordine pubblico, specialmente nel corpo a corpo, in maniera incisiva e corretta, avendo la possibilità di difendersi e controllare i malintenzionati, senza eccedere e senza incappare nell’eccesso colposo.

I Maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno hanno conseguito presso il Centro Olimpico Federale di Roma, l’abilitazione al 3° livello del Metodo Globale Autodifesa, il grado piu’ avanzato nell’insegnamento della difesa personale che mira all’insegnamento di tecniche di autodifesa specifiche, non solo per chi non ha mai praticato arti marziali, ma anche per gli addetti alla sicurezza, per le Forze di Polizia e per le Istituzioni Militari.