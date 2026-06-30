Sanremo accelera sulla parità di genere: il vicesindaco Fulvio Fellegara al tavolo regionale sulle nuove linee UNI

Il Comune di Sanremo prosegue il proprio percorso verso una pubblica amministrazione sempre più attenta ai temi della parità di genere, del benessere lavorativo e della conciliazione tra vita privata e professionale. Ieri mattina il vicesindaco Fulvio Fellegara ha partecipato a Genova al convegno "Un percorso che evolve: terzo evento del Tavolo permanente regionale e nuova UNI/PdR 192:2026", promosso dall'Ufficio della Consigliera di Parità di Regione Liguria. Al centro dell'incontro l'applicazione della nuova UNI/PdR 192:2026, la prassi di riferimento nazionale che introduce nuovi standard e linee guida per favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata, la tutela della genitorialità e la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro.

Per il Comune di Sanremo si tratta di un passaggio importante all'interno del percorso già avviato verso la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, che entra ora in una fase operativa dedicata alla formazione del personale e alla costruzione di una nuova cultura organizzativa: «La partecipazione a questo tavolo regionale ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per l'amministrazione di Sanremo. La parità di genere e il benessere lavorativo sono pilastri su cui vogliamo fondare una nuova cultura organizzativa all'interno del Comune. Investire nella formazione del personale e adottare le linee guida più aggiornate significa costruire un ambiente di lavoro più equo, sicuro e inclusivo, capace di conciliare al meglio la vita professionale e privata di ciascun dipendente. È un percorso di crescita che consideriamo prioritario e strategico», ha dichiarato Fellegara. Ad accompagnare Palazzo Bellevue in questo percorso è CESCOT Imperia, società di Confesercenti, impegnata nell'assistenza agli enti e alle imprese sui temi della responsabilità organizzativa e dell'equità.

Per conto di CESCOT è intervenuto Stefano Gagino, che segue il Comune nel percorso di certificazione con un approccio che punta sia alla conformità normativa sia alla trasformazione culturale dell'ente: «Accompagnare un Comune nel percorso verso la certificazione della parità di genere non significa solo adempiere ad un bollino burocratico ma guidare una vera trasformazione culturale. Durante questo evento sono state presentate le due grandi implementazioni collegate alla UNI/PdR 125: la prassi UNI/PdR 180:2026 e la UNI/PdR 192:2026. Integrare queste linee rappresenta il vero salto di qualità per la Pubblica Amministrazione. Se con la 192 l'ente agisce sul benessere interno attraverso politiche concrete di conciliazione vita-lavoro e welfare per le famiglie, con la Valutazione di Impatto di Genere introdotta dalla 180 si sposta lo sguardo all'esterno, garantendo che ogni investimento, spesa e decisione politica riduca concretamente i divari sul territorio. Con questa visione d'insieme un'amministrazione può diventare un modello concreto di sostenibilità sociale, trasparenza e vicinanza reale alla cittadinanza. E mi sembra che Sanremo stia tracciando proprio questa linea», ha concluso Gagino.